2020-06-23T08:04:07+03:00
Общество

На строительство моста через Зею выделили дополнительные 4,6 млрд рублей

Еще 500 миллионов Амурская область получила на ремонт путепровода в Свободном
Анна ЧЕКРЫЖОВА
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Новый мост будет выглядеть примерно так. Фото: правительство Амурской областиНовый мост будет выглядеть примерно так. Фото: правительство Амурской области
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Правительство РФ поддержало выделение из федерального бюджета 4,6 миллиардов рублей на строительство моста через реку Зея, говорится в пресс-релизе Минвосткоразвития.

Дополнительные средства регион получит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова, такие вопросы, как строительство моста через реку Зея требуют скорейшего решения, а потому стали в свое время предметом совместных с региональными властями обращений министерства к президенту России Владимиру Путину.

Он также отметил, что деньги выделены не только на объекты в областных или краевых центрах, но и на периферии, что позволит повысить безопасность движения и транспортную доступность удаленных населенных пунктов.

Согласно одобренному кабинетом министров документу, правительство также выделило 500 миллионов рублей на продолжение реконструкции аварийного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном в городе Свободном.

Напомним, что начало строительства моста через Зею переносилось несколько раз. Решение о запуске строительства получило ход после поломки уже существующего – начало работ перенесли с 2021 года на июнь 2020-го. Завершить возведение объекта планируется в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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