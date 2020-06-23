2020-06-23T09:02:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурские дети стали чаще болеть коронавирусом

Количество несовершеннолетних пациентов выросло в 1,7 раза
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Сейчас COVID-19 болеют 138 детей. Фото: pexels.comСейчас COVID-19 болеют 138 детей. Фото: pexels.com
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Эпидемиологический процесс в Амурской области продолжает нарастать, заявила главный санитарный врач области Ольга Курганова на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Средний темп прироста в регионе за последние дни составляет 4% при среднероссийском темпе в 2%. При этом в Приамурье стали чаще заболевать дети.

- Настораживающая тенденция, которая нас беспокоит – вовлечение в эпидпроцесс школьников. Наступило лето, увеличились контакты, и в структуре заболевших у нас начинают появляться дети. За счёт этого контингента у нас может идти дополнительное распространение коронавирусной инфекции. Дети, как правило, болеют бессимптомно, и они могут источниками заражения COVID-19 взрослых, - сказала Ольга Курганова.

За последние три недели число инфицированных детей выросло в 1,7 раза – с 83 до 138 случаев. Однако наибольшее число заболевших по-прежнему приходится на трудоспособных амурчан в возрасте 30-49. Самый высокий коэффициент распространения инфекции показывают Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы, а также город Тында.

ИСТОЧНИК KP.RU

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