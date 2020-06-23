В Приамурье за сутки выявили 45 больных коронавирусом
В Амурской области 23 июня выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске (16 человек), Свободном (9 человек), Тамбовском районе (6 человек). Итого, с начала пандемии в регионе зафиксировано 1444 случая COVD-19.
Заболевание у амурчан протекает в различных формах: 45,4% - с пневмонией, 36,8% - с ОРВИ, 17,7% - в бессимптомной форме. При этом болеют преимущественно взрослые люди от 30 до 49 лет – на них приходятся 42,1%. Также уточняется, что 481 амурчанин из общего числа уже выздоровел.
Продолжается обследование 2562 человек, контактировавших с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2549 человек, в изоляторах – 13 человек.
СТАТИСТИКА
За сутки случаи коронавируса подтвердились в следующих городах и районах:
г. Благовещенск +16
г. Свободный +9
Тамбовский район +6
г. Тында +4
г. Райчихинск +2
Благовещенский район +2
Сковородинский район +2
Бурейский район +1
Константиновский район +1
Магдагачинский район +1
Тындинский район +1
ИСТОЧНИК KP.RU