В Приамурье за сутки выявили 45 больных коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:42:37+03:00

По большей части в Приамурье болеют взрослые 30-49 лет. Фото: pixabay.com

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В Амурской области 23 июня выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске (16 человек), Свободном (9 человек), Тамбовском районе (6 человек). Итого, с начала пандемии в регионе зафиксировано 1444 случая COVD-19.

Заболевание у амурчан протекает в различных формах: 45,4% - с пневмонией, 36,8% - с ОРВИ, 17,7% - в бессимптомной форме. При этом болеют преимущественно взрослые люди от 30 до 49 лет – на них приходятся 42,1%. Также уточняется, что 481 амурчанин из общего числа уже выздоровел.

Продолжается обследование 2562 человек, контактировавших с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2549 человек, в изоляторах – 13 человек.

СТАТИСТИКА

За сутки случаи коронавируса подтвердились в следующих городах и районах:

г. Благовещенск +16

г. Свободный +9

Тамбовский район +6

г. Тында +4

г. Райчихинск +2

Благовещенский район +2

Сковородинский район +2

Бурейский район +1

Константиновский район +1

Магдагачинский район +1

Тындинский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU