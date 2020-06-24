В Приамурье всего 1490 случаев заражения COVID-19

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:55:51+03:00

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Больше всего случаев заражения новой коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили в Благовещенске. 24 июня число заболевших выросло на 17 человек. На втором месте Свободный – плюс 15 новых заболевших. Третьим городом в списке -Тында, где ранее в больнице выявили очаг COVID-19. За сутки число заражённых здесь увеличилось на 6 человек.

Сегодня показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией равен 188,60 на 100 тысяч населения.

Наибольший удельный вес заражений приходится на возрастную группу 30 - 49 лет – 41,7%.

Заболевание протекает в форме пневмонии у 45,0% пациентов. ОРВИ болеют 37,8%. Бессимптомная форма у 17,2%.

Выздоровели 500 человек.

Под наблюдением остаются 2622 контактных человека, из них 2614 человек проводят карантин дома, и 8 человек в изоляторах.

По состоянию на 23.06.2020 проведено 94568 исследований на COVID-19, в том числе 34 515 исследований (36,4%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 9253138 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 165183 случаев (1,82%). Всего в мире от коронавируса умерли 479645 человек. За сутки скончались 5480 заболевших (1,16 %).

Под медицинским наблюдением в целом по стране с начала пандемии пребывали 1752709 человек. В настоящее время под контролем медиков остаются 309298 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Благовещенск +17

г. Свободный +15

г. Тында +6

Тамбовский район +6

Ивановский район +1

Тындинский район +1

Темп прироста за последние сутки - 3,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU