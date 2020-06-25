2020-06-25T03:44:57+03:00
Общество

Суд разберется с рушащимся домом на улице Зейской в Благовещенске

Фасад здания начал осыпаться в 2016 году
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ранее Фонд капремонта уже обследовал дом. Фото: fkramur.ruРанее Фонд капремонта уже обследовал дом. Фото: fkramur.ru
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Многоквартирный дом по улице Зейская, 295, начал разрушаться в 2016 году – с фасада здания отлетает облицовочный кирпич. Четыре года жильцы чувствовали себя «как на пороховой бочке», но дело, похоже, близится к концу. На 3 июля в Благовещенском городском суде назначено первое заседание по иску прокуратуры, которая хочет понудить Фонд капремонта Амурской области провести ремонт многоэтажки.

Проблемный дом был построен в 2008 году. Его проектировала компания «Амургражданпроект», проект одобрила госэкспертиза. Застройщиком являлась строительная компания «Дальсвет», которая впоследствии стала банкротом. Муниципальных квартир в доме нет, все находятся в частной собственности.

Средства на ремонт фасада выделяет и администрация Благовещенска – город уже предоставил управляющей компании субсидию в 700 тысяч рублей в качестве возмещения затрат на разработку проектно-сметной документации на демонтаж фасада и усиление несущих стен.

Также городские власти готовы выделить порядка 10 миллионов рублей на демонтаж фасада и усиление несущих стен. Такую сумму запрашивала управляющая компания. Однако, по информации проектной организации, общая стоимость работ составит 30 миллионов рублей, так как работы надо выполнять при условии незамедлительного восстановления фасада. Иначе может произойти разрушение кирпичной кладки наружных стен, а зимой вырастут теплопотери.

Ранее Фонд капремонта брал на себя обязательства провести работы на оставшуюся сумму — около 20 миллионов рублей. Многоквартирный дом был включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада». Однако в марте Фонд сообщил об отказе от капремонта, назвав необходимые работы реконструкцией. Поэтому администрация вынуждена была отложить запланированные.

В результате прокуратура Благовещенска обратилась в суд с иском о понуждении Фонда провести капительный ремонт. Рассмотрение искового заявления будет находиться на контроле в администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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