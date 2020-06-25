2020-06-25T08:20:03+03:00
Общество

В Амурской области началось голосование по поправкам в Конституцию

Сделать выбор можно как на избирательных участках, так и на дому
Елена ВОРОНЦОВА
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В Амурской области работают 760 точек голосованияВ Амурской области работают 760 точек голосованияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Основной день голосования назначен на 1 июля, но сделать свой выбор можно уже начиная с сегодняшнего дня. Так государство планирует снизить количество очередей и риск заражения COVID-19. Заполнить бюллетени можно как в помещениях для голосования с 8.00 до 20.00, так и на открытом воздухе.

Жители области смогут также проголосовать и на дому, для этого необходимо подать заявление в Амуризбирком. Прием заявок продолжится до 1 июля. По данным на 24 июня, своим правом воспользовались уже более 13 тысяч человек. Чтобы не подвергать участников голосования риску заражения коронавирусной инфекцией, предусмотрены усиленные меры безопасности.

Члены комиссии выезжают к гражданам в полной защите: одноразовый халат, маска, перчатки и защитный экран. Все необходимое для голосования содержит индивидуальный пакет. В нем, помимо бюллетеня, есть ручка, маска и перчатки. Тоже самое ждет жителей Приамурья и на участках. Им также предоставят антисептик и дистанционно измерят температуру.

Для этого в Амурской области открылись 760 точек голосования. Графики их работы размещены на подъездах домов. В списки голосующих по области внесены более 615 тысяч человек.

На 30 июня завершится досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах. Таким образом бюллетени успели заполнить уже более 600 человек: пограничники, жители небольших сел, метеорологи, представители оленеводческих общин, добираться к которым приходится на вертолетах, вездеходах и моторных лодках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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