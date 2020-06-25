В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в микрорайоне

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:48:34+03:00

Прокуратура города Благовещенска уже провела проверку в связи с инцидентом. Фото: pixabay.com

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Полиция возбудила дело по факту стрельбы в микрорайоне амурской столицы. Напомним, массовая драка произошла 21 июня около 3 часов ночи. В ходе потасовки на автостоянке предположительно звучали выстрелы. Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура города Благовещенска уже провела проверку в связи с инцидентом. Установлено, что ночью рядом с закрытым караоке-баром произошла массовая драка со стрельбой. Дело возбуждено полицией по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование находится на контроле прокуратуры города.

Кроме того, прокуратура Благовещенска контролирует административное расследование по факту несоблюдения действующих в регионе ограничений на работу развлекательных заведений (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

ИСТОЧНИК KP.RU