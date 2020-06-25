В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:10:13+03:00

В тройку лидеров по числу заболевших за сутки вошли Благовещенск, Тында и Свободный

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О новых случаях коронавирусной инфекции сообщили в Приамурье – вирус выявили у 38 жителей региона. Об этом информирует сайт правительства Амурской области.

Больше всего заболевших за последние сутки зарегистрировано в Благовещенске – 18 человек. В Тынде выявлено 8 случаев, в Свободном на один меньше - 7 человек. Всего в Амурской области выявлено 1528 случаев заболевания. На сегодняшний день из стационаров выписались 500 больных. Остальные продолжают лечение.

При этом у 45% заболевание отягощается пневмонией, у 38,3% - протекает с симптомами ОРВИ. Доля бессимптомных больных сократилась до 16,8%. Наибольшая доля среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,6%.

Продолжаются обследования контактных лиц, сейчас это 2707 отдельных случаев. Из них в изоляторах находится 8 человек, остальные 2699 проходят изоляцию по месту жительства.

Проведено 96 844 исследования на коронавирусную инфекцию. Из них 35 115 исследований (36,2%) на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса на 25.06.2020:

г. Благовещенск +18

г. Тында +8

г. Свободный +7

г. Райчихинск +2

Мазановский район +2

Сковородинский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU