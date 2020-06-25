2020-06-25T10:10:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19

В тройку лидеров по числу заболевших за сутки вошли Благовещенск, Тында и Свободный
Анна ЧЕКРЫЖОВА
Поделиться:
Всего в Амурской области выявлено 1528 случаев заболевания. Фото: DepositPhotosВсего в Амурской области выявлено 1528 случаев заболевания. Фото: DepositPhotos
Изменить размер текста:

О новых случаях коронавирусной инфекции сообщили в Приамурье – вирус выявили у 38 жителей региона. Об этом информирует сайт правительства Амурской области.

Больше всего заболевших за последние сутки зарегистрировано в Благовещенске – 18 человек. В Тынде выявлено 8 случаев, в Свободном на один меньше - 7 человек. Всего в Амурской области выявлено 1528 случаев заболевания. На сегодняшний день из стационаров выписались 500 больных. Остальные продолжают лечение.

При этом у 45% заболевание отягощается пневмонией, у 38,3% - протекает с симптомами ОРВИ. Доля бессимптомных больных сократилась до 16,8%. Наибольшая доля среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,6%.

Продолжаются обследования контактных лиц, сейчас это 2707 отдельных случаев. Из них в изоляторах находится 8 человек, остальные 2699 проходят изоляцию по месту жительства.

Проведено 96 844 исследования на коронавирусную инфекцию. Из них 35 115 исследований (36,2%) на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса на 25.06.2020:

г. Благовещенск +18

г. Тында +8

г. Свободный +7

г. Райчихинск +2

Мазановский район +2

Сковородинский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые башни Албазинского острога построят к сентябрю в парке под Благовещенском
Найденные в Верхнеблаговещенском останки принадлежали 153 людям
В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19
В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в микрорайоне
В Амурской области началось голосование по поправкам в Конституцию
Суд разберется с рушащимся домом на улице Зейской в Благовещенске
В Приамурье всего 1490 случаев заражения COVID-19
В Приамурье за сутки выявили 45 больных коронавирусом
Амурские дети стали чаще болеть коронавирусом
На строительство моста через Зею выделили дополнительные 4,6 млрд рублей
Пьяный водитель в Свободном сбил двоих детей
В Благовещенске временно изменится схема движения автобусных маршрутов
В Амурской области COVID-19 заболели ещё 59 человек
Алкоголь не будет продаваться 27 июня в Амурской области
Амурские врачи получили главную медицинскую премию России
В Амурской области за сутки выявили 57 заражённых коронавирусом
В Приамурье почти 1300 заражённых коронавирусом
В Приамурье для лечения COVID-19 закупят новый препарат
Оперштаб по борьбе с коронавирусом: Приамурье готово к голосованию по поправкам в Конституцию
Амурскую чиновницу обвиняют в попытке мошенничества
Более 800 школьников получат стипендии губернатора Приамурья
Коронавирус подтвердился у 1181 человека в Амурской области
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет с амурского аэродрома
В Приамурье подтвердились 38 новых случаев коронавируса
Пожар повышенной сложности бушевал на складе Благовещенска