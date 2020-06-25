В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19
О новых случаях коронавирусной инфекции сообщили в Приамурье – вирус выявили у 38 жителей региона. Об этом информирует сайт правительства Амурской области.
Больше всего заболевших за последние сутки зарегистрировано в Благовещенске – 18 человек. В Тынде выявлено 8 случаев, в Свободном на один меньше - 7 человек. Всего в Амурской области выявлено 1528 случаев заболевания. На сегодняшний день из стационаров выписались 500 больных. Остальные продолжают лечение.
При этом у 45% заболевание отягощается пневмонией, у 38,3% - протекает с симптомами ОРВИ. Доля бессимптомных больных сократилась до 16,8%. Наибольшая доля среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,6%.
Продолжаются обследования контактных лиц, сейчас это 2707 отдельных случаев. Из них в изоляторах находится 8 человек, остальные 2699 проходят изоляцию по месту жительства.
Проведено 96 844 исследования на коронавирусную инфекцию. Из них 35 115 исследований (36,2%) на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи коронавируса на 25.06.2020:
г. Благовещенск +18
г. Тында +8
г. Свободный +7
г. Райчихинск +2
Мазановский район +2
Сковородинский район +1
ИСТОЧНИК KP.RU