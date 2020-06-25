Найденные в Верхнеблаговещенском останки принадлежали 153 людям

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:30:35+03:00

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Сотрудники Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и волонтёры БГПУ завершили исследование человеческих останков, которые нашли в 2018 году на одном из садовых участков в Верхнеблаговещенском.

Напомним, в ноябре 2018 года местный житель случайно обнаружил братскую могилу, когда копал яму под фундамент будущей дачи. В Следственном управлении СК РФ по Амурской области почти сразу сказали – смерть была насильственной, погибшим стреляли в голову.

Уже тогда археологи предполагали, что останкам на момент обнаружения было не менее 100 лет. В мае 2019-го предварительное следствие установило, что фрагменты костей принадлежат людям эпохи 1927-1939 годов, приговоренных к смертной казни через расстрел. Сейчас известно, что на участке были захоронены 153 человека.

- Детальная их идентификация оказалась крайне затруднительна по причине разрозненного расположения в земле, - сообщается в инстаграм-аккаунте Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. - В редких случаях удалось восстановить анатомический порядок расположения останков и принадлежность тому или иному индивиду. Именно поэтому учет был выполнен по обнаруженным черепам. Большая часть черепов имеет пулевые входные и выходные отверстия в различных отделах черепа. Черепа нескольких индивидов не имели пулевых отверстий, но при этом имели следы от пуль в позвоночнике.

Фото: www.instagram.com/csnamur/

Уточняется, что первичный анализ полученных останков позволяет установить примерный возраст эксгумированных индивидов от 25 до 70 лет. Большинство из них были мужчинами, лишь единичные останки принадлежат женщинам.

В ходе работ было обнаружено 308 компактно расположенных гильз от револьвера системы Наган калибра 7,62 мм, десяток из которых представляет собой нестрелянные патроны. Некоторые гильзы имеют маркировку «Т.П.З.» (Тульский патронный завод) и год выпуска (1931–1932).

Фото: www.instagram.com/csnamur/

Вместе с телами погибших залегали их личные вещи. Например, были найдены три эмалированные кружки с маркировкой «Л.М.З» - Лысьвенский металлургический завод, данный вид маркировки утвержден 15 февраля 1937 года. Также обнаружены две деревянные ложки, большое количество пуговиц (деревянные, пластиковые, металлические), металлические пряжки, нательный крестик.

Фото: www.instagram.com/csnamur/

- Не менее интересна обувь, обнаруженная в большом количестве и представленная своим многообразием: сапоги и ботинки кожаные, галоши резиновые, валенки. На подошве одного из сапог нанесен штамп «Красный треугольник» с аббревиатурой «НКТП» (Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР). «Красный треугольник» – одно из старейших российских промышленных предприятий города Санкт-Петербурга, специализирующееся на производстве резиновой продукции, созданное в 1860 году, - добавляют в Центре.

Таким образом, по обнаруженным косвенным признакам (кружка с маркировкой, элементы обуви с маркировкой), можно сделать вывод, что останки относятся к периоду не ранее 1937 года. По всей видимости, принадлежат людям, расстрелянным из огнестрельного оружия (наган) в месте погребения, о чем свидетельствуют характерные следы от пуль в черепах, пули, застрявшие в позвоночных костях, гильзы, обнаруженные массово в одном участке раскопа.

Более широкие выводы на данном этапе исследования затруднены. Поэтому, сказать были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления, крайне сложно, подытоживают специалисты.

В настоящее время все материалы исследований переданы администрации города Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU