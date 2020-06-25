Первые башни Албазинского острога построят к сентябрю в парке под Благовещенском

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:19:37+03:00

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Макет Албазинского острога строят в парке «Патриот» на территории ДВОКУ под Благовещенском. Строительство разделено на несколько этапов. На первом создадут «Малый острог» из трех башен, которые создадут уже к сентябрю. Второй этап, куда входит «Большой острог» с оставшимися постройками, будет завершен в следующем году.

Проект острога представили в июле прошлого года руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов и директор Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ одной из крупных компаний региона Глеб Кузнецов. Макет воссоздается в соответствии с историческими документами с использованием проведенных учеными исторических реконструкций.

Фото: amurobl.ru

Согласно проекту, на территории острога будут возведены частокол и башни. Пространство планируется использовать для выставок, культурно-массовых мероприятий: от детских военно-патриотических занятий до исторических фестивалей с участием представителей клубов исторической реконструкции. Так, в сентябре этого года на территории «Малого острога» может пройти церемония вступления кадетов ряды юнармейцев.

Сегодня, 25 июня 2020 года, стройку посетил глава региона Василий Орлов. Также он осмотрел общежития, установленные на территории амурского военно-патриотического парка «Патриот». В его состав входит также «Партизанская деревня», артиллерийский полукапонир, территория для обучения езде на лошадях, подготовки служебных собак. Недавно парк пополнился несколькими новыми объектами – «Партизанской школой» и двумя общежитиями для размещения в них детей, которые будут приезжать для занятий в парке.

Фото: amurobl.ru

- Как предполагается, в общежитиях будут размещаться дети, приехавшие из отдаленных районов области. Сейчас идет поиск спонсора для ремонта зданий. Могут возникнуть небольшие задержки с ремонтом, это связано с более высокими требованиями безопасности к объектам, где будут размещаться дети. Парк «Патриот» с «Партизанской деревней» и Албазинским острогом на одной территории будет представлять собой единую площадку по военно-патриотическому воспитанию. Считаю, здесь детям будет интересно, - сказал Василий Орлов.

В 2020 году на территории парка запланировано проведение тематических экскурсий, посвященных увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2020». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия на территории парка перенесены на более поздние сроки.

Фото: amurobl.ru

ИСТОЧНИК KP.RU