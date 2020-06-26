2020-06-26T04:17:54+03:00
Происшествия

Сотрудников полиции и Росгвардии обвинили в разбое в Амурской области

Задержанных заключили под стражу
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Преступление было совершено в особо крупном размере. Фото: pixabay.comПреступление было совершено в особо крупном размере. Фото: pixabay.com
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Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области предъявили обвинение инспектору ДПС ГИБДД России по Амурской области и старшему инспектору отдела Управления Росгвардии по Амурской области. Их обвиняют в разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, ранним утром 6 июня 2020 года в селе Новоспасск Архаринского района с применением оружия совершено разбойное нападение на местного фермера, в результате которого у потерпевшего с производственной базы похищена сельскохозяйственная техника.

Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Они же впоследствии и задержали представителей правоохранительных структур, причастных к совершению преступного деяния. В целях расследования преступления, следователь осмотрел место происшествия, в том числе с участием следователя-криминалиста следственного управления с применением специализированной криминалистической техники, допросил свидетелей и очевидцев, а также потерпевшего.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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