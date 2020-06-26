2020-06-26T08:00:33+03:00
Общество

В Благовещенске временно прекратят сквозное движение по улице Василенко до села Чигири

Причина - обильные осадки и дорожные работы
Анна ЧЕКРЫЖОВА
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На дороге установят ливневую канализацию. Фото: www.instagram.com/mintransamur/На дороге установят ливневую канализацию. Фото: www.instagram.com/mintransamur/
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Сквозное движение автотранспорта будет прекращено с 27 июня по 30 сентября на участке от улицы 1-я тепличная города Благовещенска до улицы Центральная села Чигири будет прекращено сквозное движение автотранспорта. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщает минтранс Амурской области.

Решение принято в рамках введенного из-за обильных осадков режима ЧС на территории четырех сельсоветов Благовещенского района, включая Чигиринский сельсовет. На сегодняшний день идет согласование схемы расстановки дорожных знаков на вышеуказанном объекте, после чего будет дан старт дорожным работам.

По информации подрядной организации, выполняющей ремонтные работы на объекте, в период ремонта организуют устройство ливневой канализации, предусматривающее перекоп проезжей части. На сегодняшний день идет согласование схемы расстановки дорожных знаков на вышеуказанном объекте, после чего будет дан старт дорожным работам.

В ведомстве просят амурчан выбирать альтернативные пути проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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