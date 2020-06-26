На площадке строительства моста через Зею трудятся более 100 специалистов

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:35:06+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 25 июня, провел совещание по вопросам строительства моста через реку Зею. О проводимой работе рассказал гендиректор компании-подрядчика «Мост» Александр Попов.

По его словам, на объекте проведено устройство дороги, стройплощадки №1, площадок сооружения нескольких опор, ведется отсыпка земляного полотна, срезка растительного слоя. Также уже установлены опоры временной ЛЭП, идет изготовление арматурных каркасов буронабивных свай. Завезены и установлены некоторые модульные здания, передислоцированы буровые машины, экскаваторы, бульдозеры, прочая техника. На объекте находятся более 100 инженеров, рабочих, механизаторов. Производится дальнейшая мобилизация.

На совещании обсудили наиболее актуальные вопросы. Было озвучено, что в ближайшее время появится подробный помесячный план проведения работ.

Напомним, согласно планам, срок строительства моста - 42 месяца, но поставлена задача сдать его быстрее, за 30 месяцев. Общая длина объекта по проекту составит 9 километров, из которых 2 километра – мостовой переход и 7 километра - подходы. Состоять он будет из 26 опор, 500 метров будут представлять собой вантовую конструкцию, идентичную мосту через Амур.

ИСТОЧНИК KP.RU