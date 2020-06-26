Памятник погибшим при исполнении долга пожарным появится в Благовещенске

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:41:23+03:00

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По информации пресс-службы МЧС, трехметровый памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга, появится в одной из пожарно-спасательных частей Благовещенска. Создает скульптуру Алексей Сидоров - мастер-пожарный (спасатель) специализированной пожарно-спасательной части.

Идею создания скульптуры предложил председатель совета ветеранов амурского МЧС Виктор Унуков, а поддержал Матвей Гибадулин, возглавлявший в то время Главное управление МЧС России по Амурской области.

Сам автор скульптуры уже более 20 лет служит в амурской пожарной охране. Амурчанин в свободное от тяжелой службы время занимается прикладным творчеством.

На данный момент, уже готова сама скульптура из бетона с металлическим каркасом. Автор специально выбрал именно этот материал, потому что он устойчив к климатическим условиям области, более податлив в работе и не требует в своей обработке команду мастеров. Но, создание проекта на этом не заканчивается, ведь впереди еще несколько месяцев кропотливой работы над пьедесталом, который Сидоров вытачивает из камня.

Памятник создается в год 30-летия образования МЧС, а сам автор скульптуры поделился, что хочет закончить ее ко Дню спасателя.

СПРАВКА «КП»

Алексей Сидоров - член Академии искусств мира, творческого союза художников России, руководитель изостудии имени Верещагина при УВД Амурской области. Неоднократно принимал участие в различных международных конкурсах и в течение многих лет создает ледяные скульптуры на центральной площади Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU