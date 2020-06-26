Кафе с уличными верандами, аттракционы и музеи откроют в Благовещенске

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:18:53+03:00

Наконец-то чашечку кофе можно выпить за столиком, а не на бегу. Фото: pexels.com

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С 10 июля в Благовещенске заработают кафе с уличными верандами. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 26 июня. Разрешение на открытие таких точек общепита будет выдаваться при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических норм. На 2019 год кафе подобного типа было зарегистрировано не более 20.

Это не единственное смягчение режима. Так, в городе разрешат проводить свадебные церемонии при участии не более 10 человек и при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

- Мы сегодня видим, что при регистрации брака на церемонии присутствуют только жених с невестой, а после, на улице, их встречают все родственники. В таком случае, на мой взгляд, теряется весь эффект от ограничительных мер. Будет правильней разрешить присутствие гостей на церемонии бракосочетания, но уже с соблюдением всех мер по профилактике распространения инфекции, - отметил губернатор области Василий Орлов.

При соблюдении масочного режима и других противоэпидемических мер возобновляется работа музеев. Одновременно в них могут находиться группы численностью не более 10 человек.

Также изменения коснулись работы аттракционов и игровых комнат. Не во всех территориях есть парки, но аттракционы размещаются на других площадках. Решением штаба с сегодняшнего дня разрешена работа отдельно стоящих аттракционов при соблюдении технических и противоэпидемиологических мер безопасности. Со 2 июля разрешается работа аттракционов на территории Благовещенска.

До 15 июля продлены сроки ограничения в работе компаний, организующих оздоровление и отдых детей.

Принято предложение о переносе летней оздоровительной кампании в области до 15 июля. Муниципальным штабам поручено проработать вопрос досуга детей, который позволит организовать занятость во время каникул и соблюсти все противоэпидемические нормы.

Губернатор региона отметил, что главы на местах должны активно включаться в работу по пересмотру ограничительных мер и давать свои предложения, исходя из ситуации на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU