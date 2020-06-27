2020-06-27T14:01:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области COVID-19 заболели ещё 38 человек

В регионе уже 1610 заражённых коронавирусом
АСТАФЬЕВА Галина
Поделиться:
pixabaypixabay
Изменить размер текста:

27июня в Приамурье выявили ещё 38 больных новой коронавирусной инфекцией. Все случаи подтверждены лабораторно. Лидирует областной центр. В Благовещенске плюс 21 новый случай COVID-19.

Показатель заболеваемости составляет 203,79 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки равен 2,4 %.

Пневмонией болеют 46,1 % заражённых, в форме ОРВИ болезнь переносят 38,0 % , в бессимптомной форме инфекция протекает 15,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших наблюдается в возрастной группе 30-49 лет - 39,7%.

Выздоровели 539 человек.

Под контролем медиков остаются 2634 амурчанина, бывших в контакте с заболевшими. Из них на карантине по месту жительства - 2626 человек, в изоляторах - 8 человек.

По состоянию на 27.06.2020 проведено 101164 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 36287 исследований (36%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

В мире на 27.06.2020 зарегистрировано 979974 подтверждённых случаев COVID-19 . Суточный прирост - 192173 случая (2%). Летальных исходов зарегистрировано 496689. Прирост за сутки - 5071 (1,03%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

г. Благовещенск +21

г. Свободный +8

г. Тында +4

г. Райчихинск +2

Благовещенский район +2

Тамбовский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Амурской области COVID-19 заболели ещё 38 человек
Коронавирусом заразились еще 44 жителя Амурской области
Кафе с уличными верандами, аттракционы и музеи откроют в Благовещенске
Глава Роспотребнадзора Приамурья: Ситуация с COVID-19 в регионе отчасти стабилизировалась
Памятник погибшим при исполнении долга пожарным появится в Благовещенске
На площадке строительства моста через Зею трудятся более 100 специалистов
В Благовещенске временно прекратят сквозное движение по улице Василенко до села Чигири
Сотрудников полиции и Росгвардии обвинили в разбое в Амурской области
Первые башни Албазинского острога построят к сентябрю в парке под Благовещенском
Найденные в Верхнеблаговещенском останки принадлежали 153 людям
В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19
В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в микрорайоне
В Амурской области началось голосование по поправкам в Конституцию