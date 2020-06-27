В Амурской области COVID-19 заболели ещё 38 человек
27июня в Приамурье выявили ещё 38 больных новой коронавирусной инфекцией. Все случаи подтверждены лабораторно. Лидирует областной центр. В Благовещенске плюс 21 новый случай COVID-19.
Показатель заболеваемости составляет 203,79 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки равен 2,4 %.
Пневмонией болеют 46,1 % заражённых, в форме ОРВИ болезнь переносят 38,0 % , в бессимптомной форме инфекция протекает 15,8 %.
Наибольший удельный вес среди заболевших наблюдается в возрастной группе 30-49 лет - 39,7%.
Выздоровели 539 человек.
Под контролем медиков остаются 2634 амурчанина, бывших в контакте с заболевшими. Из них на карантине по месту жительства - 2626 человек, в изоляторах - 8 человек.
По состоянию на 27.06.2020 проведено 101164 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 36287 исследований (36%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
В мире на 27.06.2020 зарегистрировано 979974 подтверждённых случаев COVID-19 . Суточный прирост - 192173 случая (2%). Летальных исходов зарегистрировано 496689. Прирост за сутки - 5071 (1,03%).
ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
г. Благовещенск +21
г. Свободный +8
г. Тында +4
г. Райчихинск +2
Благовещенский район +2
Тамбовский район +1
ИСТОЧНИК KP.RU