2020-06-28T10:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье снова выросло число заражённых COVID-19

За сутки – 41 случай
АСТАФЬЕВА Галина
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pixabay.compixabay.com
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28 июня с нарастающим итогом в Амурской области зарегистрирован 1651 случай новой коронавирусной инфекции. За сутки прирост составил – плюс 41 лабораторно подтверждённый случай. Темп прироста за последние сутки равен 2,5 %. Общий показатель заболеваемости - 208,98 на 100 тысяч населения.

У заражённых опасной инфекцией заболевание протекает различно. Пневмонией болеют 46,3 % пациентов, в форме ОРВИ переносят 38,3 % больных, у 15,4 % - бессимптомная форма.

Наибольший удельный вес среди заболевших сохраняется в возрастной группу 30-49 лет – 39,2%.

Вылечились от опасной инфекции 540 амурчан.

Медики продолжают наблюдать за людьми, контактными с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Таких в област 2581 человек. Эти люди находятся на карантине, из них 2574 человека - дома, и 7 человек – в изоляторах.

По состоянию на 28.06.2020 проведено 103114 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 36840 исследований (35,7%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

В мире по состоянию на 28.06.2020 зарегистрировано 9973149 подтверждённых случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 177175 случаев (1,81%). Зарегистрировано 501128 летальных исходов. Суточный прирост – 4439 случаев (0.89%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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