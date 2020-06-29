По факту гибели мальчика на водоеме проводят проверку амурские следователи

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:56:48+03:00

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Следственный отдел по Магдагачинскому району следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту гибели 11-летнего мальчика. Его тело обнаружили в пятницу, 26 июня, в озере рядом с селом Сиваки Магдагачинского района.

Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, в пятницу в пожарную часть поселка Сиваки обратились двое жителей населенного пункта. Они нашли в 6 километрах от села на территории бывшего пионерского лагеря, на берегу самообразовавшегося водоёма велосипед и детские вещи.

На место выехали трое сотрудников противопожарной службы области. В 18.30 огнеборцы обнаружили тело мальчика в водоеме и извлекли его на сушу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU