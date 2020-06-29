Амурские родители получат по 10 тысяч рублей за отсутствие мест в детских садах

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:13:59+03:00

На эти деньги им предлагают устроить детей в частные садики

Изменить размер текста: A A

Родители, чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет не получили путевки в муниципальный детский сад, получат сертификаты на сумму 10 тысяч рублей. Такое решение приняли на очередной сессии Законодательного собрания Амурской области. На эти цели из областного бюджета выделят 9,4 миллиона рублей.

Номинал одного сертификата – 10 тысяч рублей. Он будет выдаваться единожды и будет действовать в течение того периода, пока ребенок не получит путевку в муниципальный детский сад. Поскольку самая большая потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях сохраняется именно в областном центре, ожидается, что в 2020 году сертификатами воспользуются около тысячи семей Благовещенска.

- В частные организации многие родители не ведут своих детей, потому что стоимость там значительно выше, чем в муниципальных. С целью решения данной проблемы установлена специальная мера поддержки, – прокомментировала заместитель председателя правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Родитель получает сертификат, выходит из актуальной очереди и устраивает ребенка в частный детский сад. Выигрывают все: ребенок находится под присмотром, родители могут заниматься своими делами, очередь сокращается, бизнес социальной направленности получает дополнительные доходы.

Средняя стоимость услуг частных детских садов областного центра – 16 тысяч рублей. Таким образом, сертификат «покроет» около 75% от общей стоимости, сообщается на сайте правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU