Коронавирус подтвердили у 31 жителя Амурской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:18:28+03:00

Из них 24 человека заболели в Благовещенске. Фото: AdobeStock

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В Амурской области 29 июня выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 24 человека заболели в Благовещенске, пять – в Свободном, по одному – в Райчихинске и Сковородинском районе. Всего в регионе подтвердились 1682 случая COVID-19.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, у 46,5% заболевших коронавирус сопровождается пневмонией, у 38,3% - симптомами ОРВИ, у 15,2% - протекает бессимптомно. Болеют преимущественно амурчане в возрасте 30-49 лет.

Ещё 2640 человек, бывших в контакте с заболевшими, сейчас обследуют. Из них 2633 контактных находятся на изоляции дома, ещё семеро – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU