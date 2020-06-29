Коронавирус подтвердили у 31 жителя Амурской области
В Амурской области 29 июня выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 24 человека заболели в Благовещенске, пять – в Свободном, по одному – в Райчихинске и Сковородинском районе. Всего в регионе подтвердились 1682 случая COVID-19.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, у 46,5% заболевших коронавирус сопровождается пневмонией, у 38,3% - симптомами ОРВИ, у 15,2% - протекает бессимптомно. Болеют преимущественно амурчане в возрасте 30-49 лет.
Ещё 2640 человек, бывших в контакте с заболевшими, сейчас обследуют. Из них 2633 контактных находятся на изоляции дома, ещё семеро – в изоляторах.
ИСТОЧНИК KP.RU