2020-06-30T04:24:30+03:00
Происшествия

Несовершеннолетнего велосипедиста сбили в Благовещенске

Он ехал на велосипеде по пешеходному переходу
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Переходить дорогу нужно, катя велосипед рядом с собой. Фото: pixabay.comПереходить дорогу нужно, катя велосипед рядом с собой. Фото: pixabay.com
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В понедельник, 29 июня, в 19.04 водитель сбил ребенка-велосипедиста. Как сообщили ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», это произошло на регулируемом перекрестке улиц ЛенинаМухина.

Водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на велосипедиста 2008 года рождения. Ребенок в нарушение ПДД пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия ребенок с травмами доставлен в лечебное учреждение. В ГИБДД отмечают, что ДТП не произошло бы, если ребенок спешился с велосипеда и в соответствии с ПДД перекатывал его рядом с собой. Поэтому при покупке велосипеда взрослые обязаны изучить с ребенком правила поведения во дворе и на дороге, а также рассказать об использовании защитной экипировки. В темное время суток необходимо пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Как пояснил начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Дмитрий Павлович Глущенко, особую обеспокоенность вызывают юные велосипедисты, они особенно беспечны и невнимательны. Дорога – не место для игр, и родителям необходимо внимательнее относиться к выбору места для велопрогулок своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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