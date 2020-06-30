Главную улицу Благовещенска откроют для движения до 1 августа

30 Июнь 2020 2020-06-30T04:46:46+03:00

Ремонт инженерных коммуникаций на одном из участков уже завершен

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В этом году на участке от Шимановского до Шевченко ведется поэтапный ремонт инженерных коммуникаций на главной улице города. Работы в первом квартале – от Шимановского до Островского – уже завершены.

На улице Ленина уже приступили к благоустройству первого участка.

Дорожникам ООО «Сервер» предстоит заменить бортовые камни, установить новые павильоны на автобусных остановках, оборудовать дополнительные парковочные места и, конечно, уложить асфальт.

Две остановки общественного транспорта, расположенные на данном участке, полностью преобразятся. Они приобретут современный вид и будут соответствовать всем нормам безопасности. Новые павильоны защитят от пыли и осадков, заездные карманы станут более вместительными и удобными. Также по проекту в данном квартале улицы Ленина появятся дополнительные парковочные места.

Завершить все работы и открыть участок для движения планируют до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU