Рейс Благовещенск – Шереметьево перенесли на несколько дней

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:45:12+03:00

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Рейс №294/302 авиакомпании «Северный ветер» из Благовещенска в Москву перенесли на несколько дней из-за технической неисправности воздушного судна. Самолёт должен был вылететь 29 июня в 14.30.

Как сообщается на сайте благовещенского аэропорта, представители перевозчика проводят работу с пассажирами по пересадке их на рейсы других авиакомпаний, выполняющих полеты из Благовещенска в Москву. Для уточнения информации необходимо обращаться к представителям авиакомпаний, чьи контакты размещены на сайте аэропорта.

Для устранения неисправности самолета компания направила в Благовещенск инженеров авиационной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU