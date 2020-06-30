Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 получат медработники Приамурья

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:49:29+03:00

Выплаты для врачей доходят до 100 тысяч рублей с лишним. Фото: pexels.com

Средства начисляют в соответствии с постановлениями регионального правительства и Правительства РФ

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Стимулирующие выплаты полагаются более чем 4 тысячам медиков Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.

За апрель-май в рамках постановления Правительства РФ №415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, и лицам из групп риска заражения предоставлены стимулирующие выплаты на сумму 39 млн рублей. Из этой суммы 32,4 млн. рублей - средства федерального бюджета.

Выплаты получили 1062 человек. Средний размер выплат для врачей составил 33 114, 29 рублей. Для средних медработников 17 727,18 рублей. Для младших медработников 11 955,93 рублей. Все суммы выплат приведены с учетом районного и дальневосточного коэффициентов.

Также за апрель-июнь осуществлены выплаты на сумму 116,5 млн. рублей, из них 105,6 тыс. рублей из федерального бюджета. Данные начисления медицинские и иные работники получили за выполнение особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Такие выплаты стимулирующего характера получили 628 человек. Средний размер выплат для врачей составил 106 005,33 рублей. Для работников среднего медперсонала - 48 458 рублей. Для работника младшего медперсонала - 36 555,13 рублей. Для водителей автомобиля скорой медицинской помощи 28 867 рублей.

Согласно постановлению Правительства Амурской области от 08.05.2020 №294 выплаты стимулирующего характера также положены за особые условия труда отдельным медицинским и иным работникам учреждений здравоохранения Амурской области, выплаты которым не установлены постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №415. Соответствующие выплаты осуществлены на сумму 49,6 млн. рублей (с учетом начислений на оплату труда).

Доплату за работу в условиях пандемии получили 2 382 человек. Средний размер выплат для врачей составил 25 587,34 рублей. Для средних медработников 14 954 рублей. Для младшего медицинского персонала - 7 256,27. Для водителей автомобиля скорой медицинской помощи - 7 370,66. Для иного персонала 6 472,55 рублей.

Таким образом, 4000 амурских медиков должны получить доплаты за работу в условиях пандемии.

Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам Приамурья осуществляются с 30.04.2020 в установленные сроки зачисления заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU