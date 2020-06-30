2020-06-30T09:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Детские лагеря в Приамурье не откроются до 15 июля из-за коронавируса

Но 2 июля начинают свою работу малоконтактные смены для детей
Лилия ПОДМОЛОДА
Поделиться:
Школьники будут заниматься на свежем воздухе, играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и парках. Фото: www.instagram.com/minobramur/Школьники будут заниматься на свежем воздухе, играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и парках. Фото: www.instagram.com/minobramur/
Изменить размер текста:

Для соблюдения профилактических норм в организации досуга для юных амурчан во время каникул проходят онлайн - смены. В них вовлечены 5227 детей из Благовещенска, Свободного, Райчихинска, Тынды и ряде других районов.

Также по распоряжению губернатора Амурской области открываются малоконтактные физкультурно - оздоровительные смены. Такое решение предусматривает возвращение деятельности образовательных организаций спортивной направленности. Школьники будут заниматься на свежем воздухе, играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и парках. В каждой группе не более 10 детей, а продолжительность смены не более 5 дней. Занятия рассчитаны на 2- 2,5 часа. После занятий ребят ожидает полдник.

Такие смены проводят общеобразовательные и спортивные школы, а также Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Так, в центре пройдут две смены «Лето плюс компас».

- Ребята на свежем воздухе будут учиться ориентироваться на местности, пользоваться картой. В Первомайском парке одна группа будет заниматься с 3 июля, а в парке Дружба вторая группа начнет занятия со 2 июля, - рассказала заместитель директора ЦЭВД имени В.В. Белоглазова Елена Каткова.

Всего в Благовещенске организуют 108 малоконтактных смен для 1808 детей. Как пояснили в городском управлении образования, разработанные смены оказались востребованными. Все места уже заняты, ребят распределили по группам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больнице
Коронавирус подхватили еще 25 человек в Амурской области
Детские лагеря в Приамурье не откроются до 15 июля из-за коронавируса
Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 получат медработники Приамурья
Рейс Благовещенск – Шереметьево перенесли на несколько дней
Главную улицу Благовещенска откроют для движения до 1 августа
Несовершеннолетнего велосипедиста сбили в Благовещенске
Коронавирус подтвердили у 31 жителя Амурской области
Амурские родители получат по 10 тысяч рублей за отсутствие мест в детских садах
По факту гибели мальчика на водоеме проводят проверку амурские следователи
В Приамурье снова выросло число заражённых COVID-19
В Амурской области COVID-19 заболели ещё 38 человек
Коронавирусом заразились еще 44 жителя Амурской области
Кафе с уличными верандами, аттракционы и музеи откроют в Благовещенске
Глава Роспотребнадзора Приамурья: Ситуация с COVID-19 в регионе отчасти стабилизировалась
Памятник погибшим при исполнении долга пожарным появится в Благовещенске
На площадке строительства моста через Зею трудятся более 100 специалистов
В Благовещенске временно прекратят сквозное движение по улице Василенко до села Чигири
Сотрудников полиции и Росгвардии обвинили в разбое в Амурской области
Первые башни Албазинского острога построят к сентябрю в парке под Благовещенском
Найденные в Верхнеблаговещенском останки принадлежали 153 людям
В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19
В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в микрорайоне
В Амурской области началось голосование по поправкам в Конституцию