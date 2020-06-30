Детские лагеря в Приамурье не откроются до 15 июля из-за коронавируса
Для соблюдения профилактических норм в организации досуга для юных амурчан во время каникул проходят онлайн - смены. В них вовлечены 5227 детей из Благовещенска, Свободного, Райчихинска, Тынды и ряде других районов.
Также по распоряжению губернатора Амурской области открываются малоконтактные физкультурно - оздоровительные смены. Такое решение предусматривает возвращение деятельности образовательных организаций спортивной направленности. Школьники будут заниматься на свежем воздухе, играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и парках. В каждой группе не более 10 детей, а продолжительность смены не более 5 дней. Занятия рассчитаны на 2- 2,5 часа. После занятий ребят ожидает полдник.
Такие смены проводят общеобразовательные и спортивные школы, а также Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Так, в центре пройдут две смены «Лето плюс компас».
- Ребята на свежем воздухе будут учиться ориентироваться на местности, пользоваться картой. В Первомайском парке одна группа будет заниматься с 3 июля, а в парке Дружба вторая группа начнет занятия со 2 июля, - рассказала заместитель директора ЦЭВД имени В.В. Белоглазова Елена Каткова.
Всего в Благовещенске организуют 108 малоконтактных смен для 1808 детей. Как пояснили в городском управлении образования, разработанные смены оказались востребованными. Все места уже заняты, ребят распределили по группам.
ИСТОЧНИК KP.RU