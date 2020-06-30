Детские лагеря в Приамурье не откроются до 15 июля из-за коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:49:25+03:00

Школьники будут заниматься на свежем воздухе, играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и парках. Фото: www.instagram.com/minobramur/

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Для соблюдения профилактических норм в организации досуга для юных амурчан во время каникул проходят онлайн - смены. В них вовлечены 5227 детей из Благовещенска, Свободного, Райчихинска, Тынды и ряде других районов.

Также по распоряжению губернатора Амурской области открываются малоконтактные физкультурно - оздоровительные смены. Такое решение предусматривает возвращение деятельности образовательных организаций спортивной направленности. Школьники будут заниматься на свежем воздухе, играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и парках. В каждой группе не более 10 детей, а продолжительность смены не более 5 дней. Занятия рассчитаны на 2- 2,5 часа. После занятий ребят ожидает полдник.

Такие смены проводят общеобразовательные и спортивные школы, а также Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Так, в центре пройдут две смены «Лето плюс компас».

- Ребята на свежем воздухе будут учиться ориентироваться на местности, пользоваться картой. В Первомайском парке одна группа будет заниматься с 3 июля, а в парке Дружба вторая группа начнет занятия со 2 июля, - рассказала заместитель директора ЦЭВД имени В.В. Белоглазова Елена Каткова.

Всего в Благовещенске организуют 108 малоконтактных смен для 1808 детей. Как пояснили в городском управлении образования, разработанные смены оказались востребованными. Все места уже заняты, ребят распределили по группам.

ИСТОЧНИК KP.RU