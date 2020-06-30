Коронавирус подхватили еще 25 человек в Амурской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:57:01+03:00

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В Амурской области 30 июня подтвердились 25 новых случаев COVID-19. Вирус выявили у десяти человек в Благовещенске, шести – в Тынде, пяти – в Свободном. По одному случаю зарегистрировано также в Белогорске, Шимановске, Мазановском и Серышевском районах.

Таким образом, по состоянию на 30.06.2020 в Амурской области выявлено 1707 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 629 завершились выздоровлением, пациенты уже выписаны из стационара.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе несколько стабилизировалась – в течение пяти последних дней в целом по области нам удаётся сохранять коэффициент распространения 0,8. Пока не удаётся достичь стабилизации в Благовещенске и Благовещенском районе, где коэффициент распространения выше 1, - сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Обследование 2555 человек, контактировавших с больными коронавирусом, продолжается. Из них 2 548 человек находятся на изоляции по месту жительства, в изоляторах – 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU