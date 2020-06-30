2020-06-30T10:05:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больнице

В палате оказался садовый умывальник и порванный линолеум
Татьяна РЯБОВА
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В палате стоит уличный рукомойник, на окнах и двери вместо штор висит пленка, лампочки на потолке без светильников, а линолеум в углу ободранВ палате стоит уличный рукомойник, на окнах и двери вместо штор висит пленка, лампочки на потолке без светильников, а линолеум в углу ободран
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В редакцию «Комсомольской правды в Приамурье» обратилась жительница села Екатеринославка, контактировавшая с больным коронавирусом. Она рассказала об условиях, в которых оказались они с ребенком после госпитализации.

Началось все с того, что родственники Татьяны заболели коронавирусом. По словам женщины, ей с трудом удалось добиться отправки в больницу, когда у ребенка поднялась температура, а инфекционный госпиталь в учреждении не был подготовлен.

Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больнице

Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больнице

- В пятницу, 26 июня, в нашей семье у двух человек подтвердился тест на коронавирус. Наших родственников госпитализировали в инфекционную больницу Благовещенска. В тесном контакте с ними находилась я, мой сын, которому один годик, а также бабушка и дедушка. Вечером того же числа у моего ребенка поднялась температура до 37 - 37,3 градусов. Утром 27 числа поднялась до 38,5. Самостоятельно я ее снизила, через некоторое время она снова поднялась, уже до 39 градусов. Я вызвала скорую, уточнила, что вызываю ребенку, так как повысилась температура. Приехала фельдшер, опросила всех членов семьи, взяла анализ на коронавирус и уехала, сказав позвонить для уточнения лечения ребенку, - поделилась молодая мама.

По ее словам, к вечеру температура у сына снова поднялась до 39,3:

- Я дала лекарство, и только через 1 - 1,5 часа температура снизилась до 38,3. Я снова вызвала скорую, попросила приехать и сделать укол, осмотреть ребенка. По телефону у меня уточнили, чем сбивала температуру, я сказала, что анальгином и парацетамолом. На это мне сказали, что можно было дать немного больше парацетамола. Я ответила, что больше никаких таблеток давать ребенку не буду, а если до нас никому нет дела, я самостоятельно поеду в инфекционную больницу Благовещенска. После этого мне пообещали приехать.

Амурчанке сказали собираться, их с ребенком отвезли в развернутый инфекционный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Но условия женщине не понравились. На фотографиях, которые она сделала в больнице, видно, что в палате стоит уличный рукомойник, на окнах и двери вместо штор висит пленка, лампочки на потолке без светильников, а линолеум в углу ободран. В этих условиях Татьяне предстоит быть вместе с маленьким ребенком.

Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больнице Фото: из архива героя публикации

Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больницеФото: из архива героя публикации

- Странно, что пандемия длится уже не один месяц, а в районной больнице не подготовлено специализированное отделение для таких ситуаций. И ведь 26-го числа уже был известен положительный результат у двух членов нашей семьи, почему никто не подумал о том, чтобы подготовить инфекционный госпиталь заранее? - задается вопросом Татьяна.

После госпитализации Татьяны с сыном у них в семье заболела бабушка. Она лечится дома. Двое родственников с коронавирусом до сих пор находятся в инфекционной больнице Благовещенска, сама же Татьяна ждет результаты теста для себя и ребенка, у них наличие вируса еще официально не подтвердили. Как рассказала женщина, ее родственница уже обратилась с этой темой в региональный Минздрав.

«Комсомольская правда» также обратилась за комментарием в амурский минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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