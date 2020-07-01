В Амурской области 1 июля коронавирус выявили у 27 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T09:51:44+03:00

Продолжается обследование людей, которые контактировали с больными - таких в Приамурье 2513 человек. Фото: pixabay.com

Больше всего новых случаев - в Благовещенске и Райчихинске

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В Приамурье 1 июля лабораторно подтвердили 27 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 17 - в Благовещенске, пять - в Райчихинске, по одному - в Свободном, Белогорске, а также Благовещенском, Сковородинском и Октябрьском районах. Всего с начала пандемии в регионе выявили 1734 случая заболевания. При этом в Амурской области уже выздоровели 647 пациентов с COVID-19.

По-прежнему у почти половины пациентов (46.9%) заболевание отягощается пневмонией. У 38,4% амурчан коронавирус протекает в форме ОРВИ, у 14,7% - в бессимптомной форме.

Продолжается обследование людей, которые контактировали с больными - таких в Приамурье 2513 человек. Большинство из них (2506 человек) изолированы по месту жительства, семеро находятся в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU