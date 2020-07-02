В Благовещенске украсят мост в парке Дружбы

2 Июль 2020 2020-07-02T05:28:09+03:00

Ранее в Благовещенске в парке Дружбы установили 140 светильников у деревьев, а в июле примутся за мост. Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

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Ранее в Благовещенске в парке Дружбы установили 140 светильников у деревьев. Теперь любоваться на подсвеченную аллею в вечернее время могут не только посетители парка, но и автомобилисты, проезжающие по Новотроицкому шоссе.

Уже в июле начнутся электромонтажные работы на мосту в парке Дружбы. Всего будет смонтировано 16 светильников – по 4 штуки с 4 углов моста. Они будут сиять теплым белым светом.

- Особенность этой подсветки в том, что устанавливаться будут прожекторы с усиленной защитой, так называемые гидропрожекторы. Из-за подъема уровня воды в озере парка часть мостика периодически подтапливает. Обычные прожекторы не могут долго находиться в воде, поэтому будем монтировать специальные, – рассказал Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации ООО «Бизнес Пул».

В дальнейшем в парке Дружбы планируется подсветить и входную зону. Проекты по подсветке в городе реализуют за счет спонсорской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU