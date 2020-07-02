Июнь в Благовещенске побил рекорды по осадкам

2 Июль 2020 2020-07-02T06:03:14+03:00

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Для Благовещенска июнь стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Амурский Гидрометцентр сравнил нынешние осадки с результатами 89-летней давности. Так, в 1931 году в июне за месяц выпало 235 мм, сейчас на 16 мм больше.

Всего один раз месячная сумма осадков в июне превысила 200 мм, так было в 2009-м году, когда выпало 226 мм. Также 2009 и 2020 годы связывает низкий температурный фон. Второй результат по осадкам в нашей области у села Поярково, где выпало 198 мм, 2,5 июньских нормы.

На юге Амурской области повсеместно норма по дождям превышена в 1,2-2 раза. На севере дождей выпало меньше, а на северо-западе существенно меньше, если сравнивать показатели с южными районами и с нормой.

В Сковородинском и Тындинском районах и на западе Зейского июньские осадки составляют всего 35-70 мм, это 50-80% нормы.

В среднем июнь 2020 года не дотянул до нормы почти 2 °С, при этом в 2009-м температура была ниже на 0,5 °С.

По наблюдениям Гидрометцентра, погода наступившего июля пока не обещает стабильности, дожди будут идти часто, но температура будет больше соответствовать сезону. Прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU