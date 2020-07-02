Центр Благовещенска остался без света

2 Июль 2020 2020-07-02T07:43:15+03:00

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По предварительной информации утром 2 июля произошло отключение фидера электроснабжения подстанции «Амур». Без электричества остались жители центральной части города: район ул. Ленина - Шимановского - Горького – Мухина. Всего от электричества оказались отключены 93 многоквартирных и 53 частных жилых домов.

Прокуратура г. Благовещенска организовала проверку по факту аварийного отключения от электроснабжения центральной части города. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, соблюдению законодательства об электроэнергетике.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU