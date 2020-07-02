2020-07-02T07:46:19+03:00
Происшествия

Объявленную в федеральный розыск амурчанку поймали в аэропорту

Она оказалась в розыске из-за долгов по алиментам
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Женщину поймали сотрудники Благовещенской транспортной полиции. Фото: Олег ЛЕШТАЕВЖенщину поймали сотрудники Благовещенской транспортной полиции. Фото: Олег ЛЕШТАЕВ
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В аэропорту Благовещенска задержали жительницу посёлка Бурея, находящуюся в федеральном розыске, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и избрана мера пресечения в виде ареста, однако подозреваемая скрылась. Тридцатипятилетнюю фигурантку удалось задержать сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Благовещенска. Сейчас женщина передана инициатору розыска.

Женщине грозит до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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