Объявленную в федеральный розыск амурчанку поймали в аэропорту
В аэропорту Благовещенска задержали жительницу посёлка Бурея, находящуюся в федеральном розыске, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и избрана мера пресечения в виде ареста, однако подозреваемая скрылась. Тридцатипятилетнюю фигурантку удалось задержать сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Благовещенска. Сейчас женщина передана инициатору розыска.
Женщине грозит до 1 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU