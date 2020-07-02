Музеи вновь открываются в Благовещенске
Со 2 июля в Амурской области вновь начинают работать музеи. В частности, в Благовещенске двери распахнули музей-мастерская Александра Тихомирова и музей «Дом Саяпина». Амурский областной краеведческий музей временно не работает по техническим причинам.
Музейно-выставочный комплекс «Дом И.А. Саяпина» и музей-мастерская народного художника России А. Тихомирова возобновляют деятельность для индивидуальных и семейных посещений. Однако гостям надо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.
В инстаграм-аккаунте музея-мастерской приведён список рекомендаций. Так, посетителей просят при входе в здание обработать руки обеззараживающими препаратами и надеть маску. Доступ в экспозиционно-выставочные помещения осуществляется только для одиночных посетителей и посетителей, являющихся членами одной семьи, но не более пяти человек одновременно. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Когда начнет работать Амурский областной краеведческий музей, закрытый по техническим причинам, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU