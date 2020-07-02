2020-07-02T08:36:24+03:00
Происшествия

Мужчина пропал на реке в Тындинском районе

Амурские спасатели отправились на поиски
Лилия ПОДМОЛОДА
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Помощь уже в пути. Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/Помощь уже в пути. Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/
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Администрация Тындинского района запросила помощь водолазов для поисков пропавшего мужчины.

В среду, 1 июля, на реке Гилюй в 20 км от поселка Маревый пропал мужчина 2001 года рождения. Спасатели-водолазы областного ПСО сегодня из Благовещенска отправились в командировку в Тындинский район. Об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Безопасность у воды на протяжении всего пляжного сезона обеспечивает МЧС. Специалисты инспектируют не только официальные места массового отдыха, но и несанкционированные пляжи. На санкционированных местах массового отдыха дежурят матросы-спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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