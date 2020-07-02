Берегоукрепление одного из участков Зеи завершат к ноябрю 2021 года

2 Июль 2020 2020-07-02T09:49:52+03:00

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Министр строительства и архитектуры Амурской области провел выездное совещание по вопросу берегоукрепления реки Зея.

- Сегодня мы проинспектировали ход работ, проводимых на данном объекте. Сейчас здесь идет планировка земельного участка, отсыпка территории, завоз необходимых материалов. Подрядчик из-за недавно выпавших обильных осадков немного отстает по срокам, но сейчас погода восстановилась, и, я уверен, строители «догонят» сроки. Завершение работ на втором пусковом комплексе участка №10, согласно контракту, запланировано на ноябрь 2021 года. Средства на берегоукрепление данного участка выделены из городского и областного бюджетов, - рассказал Николай Сибиряков.

Десятый участок объекта расположен вдоль реки Зея от ул. Октябрьская до судостроительного завода. Общая протяженность берегоукрепительного сооружения данного участка составляет 1,760 км. Сейчас проводятся работы на втором пусковом комплексе участка № 10 - от судостроительного завода до улицы Конной, протяженностью 666 метров.

Предусмотрена реконструкция набережных рек Амур и Зея на 10 участках общей протяженностью 8 089 метров. Все работы проводятся в рамках проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур». Проектом предусмотрено устройство берегоукрепительного сооружения, строительство очистных сооружений ливневых стоков, ливневой канализации, наружного освещения, благоустройство и озеленение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU