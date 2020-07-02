В Амурской области подтвердился 31 новый случай COVID-19
В Приамурье 2 июля подтвердился 31 новый случай коронавирусной инфекции, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области. Из них 15 случаев зарегистрированы в Благовещенске – напомним, именно здесь и в Благовещенском районе сохраняется наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом в регионе.
Таким образом, по состоянию на 2 июля 2020 года в Амурской области выявлено 1765 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 705 человек, скончались – 11 пациентов. У 46,9% больных коронавирус сопровождается пневмонией, у 38,7% - признаками ОРВИ, у 14,4% протекает в бессимптомной форме.
Медики обследуют ещё 2501 человека в Приамурье, контактировавших с заболевшими COVID-19. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2494 человека, в изоляторах – семеро.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи заболевания в Амурской области по состоянию на 02.07.2020:
г. Благовещенск +15
г. Свободный +5
пгт. Прогресс +3
г. Тында +2
г. Райчихинск +1
Благовещенский район +1
Сковородинский район +1
Свободненский район +1
Тамбовский район +1
Октябрьский район +1
ИСТОЧНИК KP.RU