В Амурской области подтвердился 31 новый случай COVID-19

2 Июль 2020 2020-07-02T10:57:27+03:00

По состоянию на 2 июля 2020 года в Амурской области выявлено 1765 случаев коронавируса. Фото: pexels.com

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В Приамурье 2 июля подтвердился 31 новый случай коронавирусной инфекции, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области. Из них 15 случаев зарегистрированы в Благовещенске – напомним, именно здесь и в Благовещенском районе сохраняется наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом в регионе.

Таким образом, по состоянию на 2 июля 2020 года в Амурской области выявлено 1765 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 705 человек, скончались – 11 пациентов. У 46,9% больных коронавирус сопровождается пневмонией, у 38,7% - признаками ОРВИ, у 14,4% протекает в бессимптомной форме.

Медики обследуют ещё 2501 человека в Приамурье, контактировавших с заболевшими COVID-19. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2494 человека, в изоляторах – семеро.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заболевания в Амурской области по состоянию на 02.07.2020:

г. Благовещенск +15

г. Свободный +5

пгт. Прогресс +3

г. Тында +2

г. Райчихинск +1

Благовещенский район +1

Сковородинский район +1

Свободненский район +1

Тамбовский район +1

Октябрьский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU