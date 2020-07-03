Василий Орлов в прямом эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в Приамурье

3 Июль 2020 2020-07-03T05:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 2 июля, ответил на вопросы о коронавирусной инфекции в прямом эфире инстаграм-аккаунта департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Как рассказал Василий Орлов, течение пандемии в области отстает от Москвы примерно на полтора месяца. И поэтому амурским властям удалось подглядеть некоторые решения у других регионов страны:

- Мы подсмотрели, какая должна быть маршрутизация, кому из пациентов должно быть уделено большее внимание, а кого можно отправить на амбулаторное сопровождение, - уточнил Василий Александрович.

На опыт других регионов опирались в том числе при борьбе с COVID-19 на территории Амурского газоперерабатывающего завода. Первое совещание с руководством глобальной стройки в Приамурье прошло еще 2 марта, когда число больных можно было посчитать по пальцам одной руки. По словам Василия Орлова, принятые меры привели к тому, что сейчас на медицинском сопровождении на АГПЗ находятся всего 120 человек из порядка 30 тысяч сотрудников стройки.

- Пока еще рано говорить о возвращении в текущий режим здравоохранения, хотя динамика у нас уже снижается. Как показывает практика, наиболее опасные вспышки «ковида» - это вспышки в лечебных учреждениях. Там, как правило, пациенты - это люди с ослабленным здоровьем, ослабленным иммунитетом. И это все может привести к летальным исходам. Потому все плановые госпитализации у нас пока сдвинуты, - подчеркнул Василий Орлов.

Затронули в ходе эфира и тему экономики. Губернатор упомянул, что многие магазины и компании в регионе в связи с пандемией даже не закрывались, а малый и средний бизнес получает и федеральные, и региональные меры поддержки. Обсуждаются дополнительные меры поддержки для бизнеса Благовещенска и Свободного, где общепит и сфера развлечений до сих пор не работают либо работают с ограничениями, а также помощь для наиболее пострадавших отраслей.

Василий Орлов также выразил надежду на то, что прямо сейчас Приамурье находится на пике коронавирусной инфекции, а значит - дальше стоит ожидать снижения числа заболевших. Собственно, именно это сейчас и происходит: с 29 июня число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в регионе не превышает отметки в 31.

Запись прямого эфира с губернатором Амурской области доступна в инстаграм-аккаунте ЭИСИ - @regpractice_eisr.

ИСТОЧНИК KP.RU