2020-07-03T07:39:25+03:00
Общество

В Благовещенске закроют проезд на Калининском кольце

Движение транспорта откроют 4 июля в 6.00
Лилия ПОДМОЛОДА
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На дороге просел асфальт. Фото: пресс-служба администрации города БлаговещенскаНа дороге просел асфальт. Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска
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В пятницу, 3 июля, с 22.00 на Калининском кольце будут проводиться аварийно-восстановительные работы по ликвидации проседания асфальта. Проезд будет возможен по одной полосе из трех.

Дефект образовался из-за переувлажнения почвы на проезжей части развязки со стороны улицы Магистральной. По информации ТЭЦ, в этом районе проходит водовод. С сетями на данном участке все в порядке, порывов не обнаружено. Восстанавливать проезд будут специалисты МКП «ГСТК». Они вскроют асфальтовое покрытие и проведут подсыпку промоины. На ремонтируемом участке установлены предупреждающие знаки.

На Игнатьевском шоссе между улицами Дьяченко и Кантемирова, где также просел асфальт, ситуация сложнее. Специалистами ООО «АКС» было проведено обследование, порывов коммунальных сетей не обнаружено.

Предположительно, дефект образовался из-за грунтовых вод. Необходимо более детальное обследование, для этого, возможно, перекроют проезжую часть для движения.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать маршруты для движения с учетом данной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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