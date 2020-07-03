2020-07-03T08:10:08+03:00
Общество

В Благовещенске готовятся к строительству моста через Зею

Въезд на мост со стороны города будет находиться в районе улицы Горького
Лилия ПОДМОЛОДА
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Губернатор провел выездное совещание. Фото: amurobl.ruГубернатор провел выездное совещание. Фото: amurobl.ru
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Губернатор области провел совещание по строительству моста через Зею. На нем обсудили вопросы готовности проектной документации, строительной техники и размещения работников на стройплощадке моста через реку Зею.

На данный момент ведется подготовка к работам по реконструкции улицы Горького в Благовещенске. Ремонт участка дороги будет проводиться в два этапа. С 2021 г. - от ул. Больничной до ул. Калинина, ориентировочная стоимость составляет 179 млн. руб. В 2022 г. ремонт продолжится от ул. Калинина до ул. Первомайской, ориентировочная стоимость составляет 412 млн руб.

- Финансирование проекта на этот год предусмотрено в размере 4.6 млрд. руб. Если необходимы будут дополнительные средства, Правительство региона готово субсидировать проценты по кредитам» - сказал Василий Орлов.

В настоящее время на площадке выполняется подготовка к строительству производственных помещений. Вырублена просека с выходом к берегу реки. Ведется подготовка сборных конструкций для возведения опор. Предложены решения, позволяющие сократить срок строительства. Разрабатывается рабочая документация. Об этом доложил директор АО «УСК МОСТ» Александр Попов.

Председатель совета директоров компании АО «УСК МОСТ» Руслан Байсаров задал вопросы о количестве спецтехники и работников, которых планируют привлечь на объект в ближайшее время.

- На объекте сконцентрировано 100 работников, еще порядка 100 строителей будут передислоцированы сюда в середине июля. 104 единицы техники уже сконцентрировано в Благовещенске, собраны и готовы к работе буровые машины», - прокомментировал Александр Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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