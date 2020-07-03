2020-07-03T08:42:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Благовещенская горбольница выплатила врачам свыше 600 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Была проведена проверка соблюдения выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19
Лилия ПОДМОЛОДА
Поделиться:
Речь идёт о стимулирующих выплатах. Фото: pexels.comРечь идёт о стимулирующих выплатах. Фото: pexels.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Благовещенска провела проверку соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Установлено, что Благовещенская городская клиническая больница не доплатила за апрель 2020 года стимулирующие выплаты 72 работникам на общую сумму более 600 тыс. рублей. Денежная компенсация за задержку выплат стимулирующего характера работникам также не начислялась и не выплачивалась.

В отношении главного врача и учреждения прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, они привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

После проверки прокуратуры медицинским работникам произведен перерасчет заработной платы, стимулирующие выплаты произведены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Октябрьская больница ответила на жалобы амурчанки
Число заболевших коронавирусом выросло на 30 человек в Приамурье
В Приамурье снимают часть ограничений в туристической отрасли
Амурские медики, лечащие пациентов с COVID-19, пройдут профилактическое лечение
Заболеваемость COVID-19 в Приамурье удалось стабилизировать
Благовещенская горбольница выплатила врачам свыше 600 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры
В Благовещенске готовятся к строительству моста через Зею
В Благовещенске закроют проезд на Калининском кольце
Василий Орлов в прямом эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в Приамурье
В Амурской области подтвердился 31 новый случай COVID-19
Берегоукрепление одного из участков Зеи завершат к ноябрю 2021 года
Мужчина пропал на реке в Тындинском районе
Музеи вновь открываются в Благовещенске
Объявленную в федеральный розыск амурчанку поймали в аэропорту
Центр Благовещенска остался без света
Июнь в Благовещенске побил рекорды по осадкам
В Благовещенске украсят мост в парке Дружбы
В Амурской области 1 июля коронавирус выявили у 27 человек