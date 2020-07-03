Благовещенская горбольница выплатила врачам свыше 600 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

3 Июль 2020 2020-07-03T08:42:33+03:00

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Прокуратура Благовещенска провела проверку соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Установлено, что Благовещенская городская клиническая больница не доплатила за апрель 2020 года стимулирующие выплаты 72 работникам на общую сумму более 600 тыс. рублей. Денежная компенсация за задержку выплат стимулирующего характера работникам также не начислялась и не выплачивалась.

В отношении главного врача и учреждения прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, они привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

После проверки прокуратуры медицинским работникам произведен перерасчет заработной платы, стимулирующие выплаты произведены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU