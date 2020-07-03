Заболеваемость COVID-19 в Приамурье удалось стабилизировать

3 Июль 2020 2020-07-03T09:35:43+03:00

Об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщила глава регионального Роспотребнадзора

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За прошедшую неделю в Приамурье удалось стабилизировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией - в целом по области её уровень снизился на 35%. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,7. Об этом сегодня, 3 июля, доложила руководитель Роспотребнадзора области Ольга Курганова.

- Отмечается и тенденция сокращения заболевших внебольничными пневмониями. Количество активных случаев снизились с 1067 до 1052, уменьшилось и число контактных – с 2555 до 2529 человек. Тем не менее ситуация остается сложной, - рассказала Ольга Курганова.

В 32% случаев источник инфицирования находится в семье и близком окружении. Наибольшее количество заболевших по-прежнему приходится на трудоспособное население в возрасте 30-49 лет – 39%. В 53,3% случаев заболевание протекает в виде пневмоний, в 46,7% - ОРВИ. По состоянию на 03.07.2020 на COVID-2019 проведено 108 573 исследований.

Главный санитарный врач Приамурья сообщила, что со вчерашнего дня на территории Тынды открыта лаборатория Роспотребназора по выявлению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Со следующей недели аналогичная лаборатория открывается и на территории Свободного, что позволит оптимизировать все проводимы лабораторные исследования.

- Мы вступили в период поэтапного, аккуратного снятия ограничений, и сейчас главам муниципалитетов необходимо сконцентрировать свои ресурсы на контроле исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Ношение масок, соблюдение санитарной дистанции и использование дезинфицирующих средств – все эти меры сохраняются, - сказала Ольга Курганова.

ИСТОЧНИК KP.RU