2020-07-03T10:00:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурские медики, лечащие пациентов с COVID-19, пройдут профилактическое лечение

Также в Благовещенск для нужд лечебных заведений доставят партию одноразовых костюмов
Лилия ПОДМОЛОДА
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Еженедельно обследуются медработники, сотрудники учреждений соцзащиты, беременные, люди в возрасте 65 лет и старше. Фото: amurzdrav.ruЕженедельно обследуются медработники, сотрудники учреждений соцзащиты, беременные, люди в возрасте 65 лет и старше. Фото: amurzdrav.ru
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Для профилактического лечения 8000 медработников проводится закупка противовирусных препаратов на сумму более 6 млн руб., доложила на заседании оперативного штаба и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

- Порядка 4000 медиков уже прошли профилактическое лечение противовирусными препаратами, на их покупку было направлено порядка 4,5 млн. рублей. Сейчас приобретаются лекарства на сумму 6,2 млн. рублей для проведения профилактического лечения более 8000 медиков, - рассказала Светлана Леонтьева.

Также в ближайшее время для нужд лечебных учреждений поступит партия одноразовых костюмов по линии Фонда развития Дальнего Востока. Они будут распределены по инфекционным госпиталям.

Всего с апреля по июнь на COVID-19 проведено 39267 исследований на базе медорганизаций, подведомственных минздраву области, ежесуточно по 600-700 анализов. Еженедельно обследуются медработники, сотрудники учреждений соцзащиты, беременные, люди в возрасте 65 лет и старше. Также анализы на COVID-19 берут у пациентов с ОРВИ и пневмониями, которые находятся на лечении.

В настоящее время на лечении находится 876 пациентов с СOVID-19, в том числе в инфекционных и провизорных госпиталях 628 пациентов, на амбулаторном лечении - 248 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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