2020-07-03T10:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье снимают часть ограничений в туристической отрасли

С 10 июля снимаются ограничения на семейные и групповые поездки с целью туризма
Лилия ПОДМОЛА
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Заповедники снова можно посещать группами. Фото: pexels.comЗаповедники снова можно посещать группами. Фото: pexels.com
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С 10 июля разрешены поездки по территории области, предусматривающие посещение на открытом воздухе особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов, а также участие в активных турах, сплавах и т.д. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 3 июля.

Отправляться в семейные и групповые поездки могут не более 10 человек.

Таким образом в регионе реализуется концепция поэтапного снятия ограничений, введенных для противостояния распространению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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