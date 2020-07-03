В Приамурье снимают часть ограничений в туристической отрасли
С 10 июля снимаются ограничения на семейные и групповые поездки с целью туризма
Заповедники снова можно посещать группами. Фото: pexels.com
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С 10 июля разрешены поездки по территории области, предусматривающие посещение на открытом воздухе особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов, а также участие в активных турах, сплавах и т.д. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 3 июля.
Отправляться в семейные и групповые поездки могут не более 10 человек.
Таким образом в регионе реализуется концепция поэтапного снятия ограничений, введенных для противостояния распространению коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU