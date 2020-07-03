Число заболевших коронавирусом выросло на 30 человек в Приамурье

3 Июль 2020 2020-07-03T10:41:33+03:00

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В Амурской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 30 человек, 12 из них - в Благовещенске. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 1735 случаев COVID-19.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, 708 человек выписаны в связи с выздоровлением. Остальные лечатся как в стационарах, так и на дому.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирусную инфекцию в отношении 2 529 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 525 человек, в изоляторах – 4 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:

г. Благовещенск +12

Октябрьский район +5

г. Свободный +4

Тындинский район +3

г.Тында +2

Магдагачинский район +2

Тамбовский район +2

ИСТОЧНИК KP.RU