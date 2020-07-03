2020-07-03T10:41:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом выросло на 30 человек в Приамурье

Чуть больше трети заболели в Благовещенске
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Контактировавших с больными обследуют. Фото: pexels.comКонтактировавших с больными обследуют. Фото: pexels.com
Изменить размер текста:

В Амурской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 30 человек, 12 из них - в Благовещенске. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 1735 случаев COVID-19.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, 708 человек выписаны в связи с выздоровлением. Остальные лечатся как в стационарах, так и на дому.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирусную инфекцию в отношении 2 529 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 525 человек, в изоляторах – 4 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:

г. Благовещенск +12

Октябрьский район +5

г. Свободный +4

Тындинский район +3

г.Тында +2

Магдагачинский район +2

Тамбовский район +2

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Октябрьская больница ответила на жалобы амурчанки
Число заболевших коронавирусом выросло на 30 человек в Приамурье
В Приамурье снимают часть ограничений в туристической отрасли
Амурские медики, лечащие пациентов с COVID-19, пройдут профилактическое лечение
Заболеваемость COVID-19 в Приамурье удалось стабилизировать
Благовещенская горбольница выплатила врачам свыше 600 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры
В Благовещенске готовятся к строительству моста через Зею
В Благовещенске закроют проезд на Калининском кольце
Василий Орлов в прямом эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в Приамурье
В Амурской области подтвердился 31 новый случай COVID-19
Берегоукрепление одного из участков Зеи завершат к ноябрю 2021 года
Мужчина пропал на реке в Тындинском районе
Музеи вновь открываются в Благовещенске
Объявленную в федеральный розыск амурчанку поймали в аэропорту
Центр Благовещенска остался без света
Июнь в Благовещенске побил рекорды по осадкам
В Благовещенске украсят мост в парке Дружбы
В Амурской области 1 июля коронавирус выявили у 27 человек