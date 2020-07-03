Число заболевших коронавирусом выросло на 30 человек в Приамурье
В Амурской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 30 человек, 12 из них - в Благовещенске. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 1735 случаев COVID-19.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, 708 человек выписаны в связи с выздоровлением. Остальные лечатся как в стационарах, так и на дому.
Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирусную инфекцию в отношении 2 529 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 525 человек, в изоляторах – 4 человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:
г. Благовещенск +12
Октябрьский район +5
г. Свободный +4
Тындинский район +3
г.Тында +2
Магдагачинский район +2
Тамбовский район +2
ИСТОЧНИК KP.RU