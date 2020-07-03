Октябрьская больница ответила на жалобы амурчанки

3 Июль 2020 2020-07-03T11:35:47+03:00

В палате стоит ручной умывальник, на окнах и двери пленка, а в углу порван линолеум

Изменить размер текста: A A

В редакцию «Комсомольской правды в Приамурье» обратилась жительница села Екатеринославка, контактировавшая с больным коронавирусом. Женщину возмутили условия, в которых она оказалась вместе с годовалым ребёнком.

Напомним, что госпитализировали амурчанку после того, как у ее маленького сына поднялась температура. Но палата оказалась не самая приятная. Как рассказала сама женщина, в палате стоит уличный рукомойник, на окнах вместо штор висит пленка, лампочки на потолке без светильников, а линолеум в углу ободран.

«Комсомольская правда в Приамурье» обратилась за комментарием в областное Министерство здравоохранения, чтобы узнать, где конкретно находится госпиталь, как его готовили и ремонтировали.

В Октябрьской районной больнице объяснили, что под провизорный госпиталь переоборудовали бывшее инфекционное отделение больницы. Оно расположено в здании Стационара № 1, так как там имеется отдельный вход.

- В данном здании не был проведен капитальный ремонт, потому что на его месте планировалось строительство новой поликлиники. В приспособленном помещении силами Октябрьской больницы был проведен косметический ремонт. На сегодняшний день там ведутся ремонтные работы, - рассказали в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU