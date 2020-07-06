Перекресток Октябрьская – Калинина закрыли в Благовещенске
Ремонтируют водопроводную сеть
Вовсю продолжается и ремонт улицы Ленина. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:
В Благовещенске в понедельник, 6 июля, полностью перекрыли движение автотранспорта на перекрестке улиц Калинина и Октябрьская. Проехать там будет невозможно в течение десяти дней.
Как объяснили в администрации города Благовещенска, движение ограничили в связи с ремонтом участка водопроводной сети. Завершить работы и открыть перекрёсток планируется в среду, 15 июля, в 18.00.
Администрация Благовещенска просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU