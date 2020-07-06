2020-07-06T05:53:23+03:00
Общество

Перекресток Октябрьская – Калинина закрыли в Благовещенске

Ремонтируют водопроводную сеть
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Вовсю продолжается и ремонт улицы Ленина. Фото: благовещенск.рфВовсю продолжается и ремонт улицы Ленина. Фото: благовещенск.рф
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В Благовещенске в понедельник, 6 июля, полностью перекрыли движение автотранспорта на перекрестке улиц Калинина и Октябрьская. Проехать там будет невозможно в течение десяти дней.

Как объяснили в администрации города Благовещенска, движение ограничили в связи с ремонтом участка водопроводной сети. Завершить работы и открыть перекрёсток планируется в среду, 15 июля, в 18.00.

Администрация Благовещенска просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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