Парень напал на таксиста в Амурской области

6 Июль 2020 2020-07-06T09:45:13+03:00

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В Амурской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбое. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, 5 июля в дежурную часть МО МВД России «Мазановский» поступило сообщение от местного жителя, 1965 года рождения. Гражданин рассказал, что ему неизвестный причинил телесные повреждения, требуя деньги.

- Как выяснилось, потерпевший работает в такси. Предварительно установлено, что в с. Новокиевский Увал по окончанию выполнения им услуги пассажир, угрожая предположительно пневматическим пистолетом, потребовал от водителя денежные средства. Получив отказ, злоумышленник, стал производить выстрелы в мужчину. Потерпевший уехал с места происшествия на автомобиле и сразу обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель с. Новокиевский Увал, 2000 года рождения.

По факту разбоя следственным подразделением МО МВД России «Мазановский» возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. За подобное деяние судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время готовится ходатайство в Мазановский районный суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU