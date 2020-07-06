2020-07-06T12:00:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Приамурье за сутки заболели 29 человек

Почти все – в областной столице
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Тестирования продолжаются. Фото: правительство Амурской областиТестирования продолжаются. Фото: правительство Амурской области
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В Амурской области 6 июля подтвердили 29 новых случаев COVID-19. Из них 23 выявлены в Благовещенске, два – в Свободном, по одному – в Тынде, Зее, Белогорском и Магдагачинском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1,6%.

Таким образом, в Амурской области выявлено 1889 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,0%. При этом 813 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Продолжают обследовать на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 2 572 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 560 человек, в изоляторах – 12 человек.

По состоянию на 6 июля проведено 117 874 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 39 319 исследований (33,4%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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