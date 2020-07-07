2020-07-07T04:45:53+03:00
Происшествия

В Амурской области бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки

Уголовное дело направлено в суд
Лилия ПОДМОЛОДА
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В Бурейском районе перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел. Фото: pexels.comВ Бурейском районе перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел. Фото: pexels.com
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В Бурейском районе перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел по обвинению в совершении коррупционных преступлений.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый получил взятку от местного жителя в виде приобретения у него транспортного средства по заниженной цене с неопределенным сроком оплаты. За это бывший сотрудник полиции прекратил уголовное дело, сфальсифицировал доказательства, а также привлек к ответственности заведомо невиновное лицо. Местный житель привлекался за незаконный оборот наркотиков.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании подследственного. После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен со службы в органах внутренних дел.

На период предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бурейский районный суд признал мужчину, давшего взятку бывшему сотруднику полиции, виновным за незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере, ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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