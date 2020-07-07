2020-07-07T05:56:45+03:00
Происшествия

Виновника смертельного ДТП приговорили 2,5 годам лишения свободы в Приамурье

Осужденный взят под стражу в зале суда
Лилия ПОДМОЛОДА
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ДТП произошло в декабре прошлого года. Фото: pexels.comДТП произошло в декабре прошлого года. Фото: pexels.com
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Виновник ДТП, в котором погиб 18-летний амурчанин, приговорен к лишению свободы. В ходе следствия и суда установлено, что 30 декабря 2019 года в селе Среднебелое, местный житель 1981 года рождения, управляя автомобилем «TOYOTA RACTIS», совершил наезд на пешехода, 2002 года рождения. В результате ДТП юноша от полученных травм через несколько дней скончался в больнице.

Следствием установлено, что фигурант по определённым показаниям не может иметь права управления транспортным средством. Однако, как выяснилось, он предоставлял все необходимые справки и документы для получения водительского удостоверения.

За совершение преступления Ивановский районный суд назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении. В судебном заседании удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 1 млн. рублей, также иск страховой компании о возмещении средств, затраченных на лечение потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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